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澤連斯基稱願以辭職換取烏克蘭加入北約
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2025-03-03 10:47:15
中評社北京3月3日電／據新華社報導，當地時間3月2日，正在訪問英國的烏克蘭總統澤連斯基在接受採訪時表示，若烏克蘭可以加入北約，他願意辭職。
澤連斯基還表示，假如相關各方都準備好，那麼烏克蘭會簽署礦產協議。
澤連斯基2月28日訪美期間在白宮與特朗普、美國副總統萬斯舉行會談。三人在媒體前爆發激烈爭吵，澤連斯基提前離開白宮。雙方計劃在會晤後召開的聯合記者會被取消，美烏礦產協議未簽署。
此前於2月23日，澤連斯基曾表示，如果能帶來和平，他願意辭去總統職務，或者用他的辭職換取烏克蘭加入北約。
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