廣大僑商：以愛拼會贏的精神，投身中國

頂風破浪，中國經濟奮力向前（圖片來源：新華社） 中評社北京3月3日電／據海外網報導，近日，中國僑聯召開學習習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神座談會。中國僑聯黨組書記、主席萬立駿出席會議並講話。中國僑商聯合會會員單位代表、中國僑聯法律顧問委員會委員近60人參加會議。多位僑商代表在會上發言。



萬立駿在講話中強調，習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話為民營企業和僑商僑企在中國式現代化進程中實現更好發展，注入了強大動力、提供了根本遵循。要把學習貫徹習近平總書記重要講話精神作為僑聯組織、僑商組織當前和今後一個時期的重大政治任務：一是學深悟透精神，堅定發展信心，在推進中國式現代化中展現僑界擔當；二是激發創新活力，發揮獨特優勢，在助推高質量發展中注入僑界動力；三是凝聚發展共識，提升服務水平，為僑界企業發展提供有力保障。



振奮人心 注入信心



“令廣大僑企吃下一顆‘定心丸’”



談及習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話，僑商代表紛紛表示，深受鼓舞、倍感振奮。



“習近平總書記的重要講話在海外華僑華人中產生巨大反響。”中國僑商聯合會會長、正大集團資深董事長謝國民表示，民營企業座談會釋放了促進民營企業健康發展、高質量發展的重要信號，並就公平開放、執法監督、構建親清政商關係等問題作出具體部署。“習近平總書記希望廣大民營企業和民營企業家胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，這不僅提振了我們對中國經濟的信心，更激勵我們順勢而上、大有作為。”



國產大模型DeepSeek憑借卓越性能和廣泛應用在全球人工智能領域引發轟動；宇樹科技的人形機器人登上央視春晚舞台，展現科技與傳統藝術完美融合的別樣風采；國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》以精良製作收穫高票房，掀起觀影熱潮……今年以來，中國民營企業展現出的創新活力和發展潛力令中國僑商聯合會榮譽會長、玖龍紙業控股有限公司董事長張茵感慨不已。“這些成就讓我們深切感受到民營企業創新發展的蓬勃力量。在這樣的背景下，民營企業座談會的召開恰逢其時，給包括僑企在內的民營企業注入強大信心。”張茵說。