攻擊升級破壞力大 國產大模型急呼安全護航

圖為湖北省襄陽市老年大學授課教師為學員講解如何使用DeepSeek人工智能應用。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月3日電／據經濟參考報報導，隨著DeepSeek（深度求索）的全球爆火，網絡攻擊也接踵而至，引發業界對大模型安全的關注。專家認為，此次針對DeepSeek的網絡攻擊持續時間長、破壞力大、手段多、變化快，折射出當前複雜而嚴峻的網絡安全形勢。



DeepSeek頻遭攻擊



奇安信Xlab實驗室近期連續發布的安全報告顯示，今年以來，DeepSeek先後遭遇反射攻擊、HTTP代理攻擊、DDoS攻擊（分布式拒絕服務攻擊）、僵屍網絡等各種安全威脅，甚至一度對正常服務造成嚴重影響。



奇安信Xlab實驗室安全專家王輝說，與以往的網絡攻擊事件相比，DeepSeek此輪遭遇的網絡安全攻擊具有持續時間長、破壞力大、手段多、變化快等特徵。



監測數據顯示，從1月3日開始，1月22日攻擊升級，1月27、28日進入第一個高峰，1月30日僵屍網絡下場……這波針對DeepSeek的網絡攻擊持續時間之長前所未有，甚至出現攻擊常態化現象。



不僅如此，此輪網絡攻擊影響範圍廣，烈度不斷升級，破壞力大，潛在威脅不容忽視。監測數據顯示，2024年12月1日至2025年2月3日期間，共出現了2650個仿冒DeepSeek的域名，這些仿冒域名主要用於釣魚欺詐、域名搶注等非法用途。截至目前，仿冒域名的數量仍在持續增加。



利用市場的興奮情緒，一些不法分子推出了所謂DeepSeek“加持”的各種“空氣幣”（即沒有實際價值的虛擬貨幣），甚至出現了宣稱可以購買DeepSeek內部原始股的網站。

