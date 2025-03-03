國家公共數據資源登記平台上線運行

國家公共數據資源登記平台網站截圖。 中評社北京3月3日電／據新華社報導，記者3月1日從國家數據局獲悉，當天上午，國家公共數據資源登記平台（https：／／sjdj.nda.gov.cn）正式上線運行，登記工作全面展開。這標誌著數據要素市場化配置改革邁出重要一步。



公共數據資源登記平台是開展登記工作的信息化載體，實行“一個標準、兩級架構”。1日上線的國家登記平台，主要負責辦理中央和國家機關及其直屬機構、中央企業的登記業務，同時暫時代為受理部分未完成平台建設省份的登記申請。



據瞭解，登記首日，國家登記平台已有醫保、氣象、自然資源等多類國家級公共數據上線，北京、天津、河北、內蒙古、遼寧、上海、廣東、海南、四川、陝西、寧夏、新疆生產建設兵團等地依托國家平台開展了登記工作。此外，山西、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北等省級平台完成開發，與國家平台順利對接，當天同步上線運行。國家登記平台與省級登記平台依托國家電子政務外網實現統一賦碼、互聯互通，將逐步構建起職責明確、分工負責、運轉有序的全國公共數據資源登記體系。



國家數據局有關負責人說，未來國家數據局將持續優化平台功能，提升登記服務質量，更好滿足用數主體的多元化需求，加快釋放公共數據價值，賦能經濟社會高質量發展。