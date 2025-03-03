﻿馬斯克連環爆料　美聯邦政府“奇葩”多

圖：美國賓夕法尼亞州的一座礦井內部存放著大量退休申請文書。＼網絡圖片（圖片來源：大公網） 中評社北京3月3日電／據大公報綜合CBS、《紐約郵報》、《華盛頓郵報》報導：特斯拉創辦人馬斯克領導的“政府效率部”（DOGE）自成立以來，已獲得進入多個部門的內部系統權限。馬斯克也利用其權限爆料美國聯邦政府內部令人發笑的“秘密”：政府雇員退休申請文書藏於古老礦山，由聯邦人員手動審批紙質文件，效率極其低下。馬斯克還稱，領取社保的美國人最高年齡達360歲，不過多家媒體辟謠，這個數字是因為DOGE不熟悉聯邦政府內部所使用的老舊編程語言而引起的誤會。另外，馬斯克大刀闊斧的裁員行動也遭到大規模抗議，全美爆發“反馬斯克示威”。



賓夕法尼亞古老礦山 藏美政府效率低下“秘密”



馬斯克2月11日在白宮橢圓形辦公室的一次會議上稱，他帶領的“政府效率部”（DOGE）近期發現在賓夕法尼亞州的一座礦井，裡面藏著美國聯邦政府效率低下的“秘密”。



馬斯克稱，在賓夕法尼亞州巴特勒縣約70米深的地下有一座改造的石灰石礦井，是美國許多政府機構和國有企業的倉儲設施所在地，同時也是數百名聯邦政府雇員處理政府雇員退休申請文書的地方。馬斯克說，所有的退休文書都是手工在紙上完成，“這簡直就像時空穿越”。DOGE在社交平台X發布帖文稱，700多名員工每月處理約一萬份申請，效率極其低下。馬斯克還說礦井的電梯時而會出故障，電梯的移動速度決定聯邦政府能有多少人退休。據報導，馬斯克所指的礦山，由美國鋼鐵公司在1902至1952年間開採。1960年代起，美國政府開始在那裡儲存聯邦紀錄。存儲服務提供商Iron Mountain於1998年收購該礦井，並至今仍將其地下設施的空間租賃給美國政府。



對於馬斯克的指控，曾在礦井工作的前聯邦政府退休服務中心副主任扎沃德尼表示，退休服務“可以並且應該改進”，但實際情況並不像馬斯克所說的那樣。扎沃德尼稱，礦井裡並沒有電梯，並表示裡面的設施也並不老舊，“它只不過是一座位於地下70米的辦公室。”