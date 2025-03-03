舞劇《天下大足》在渝首演

中評社北京3月3日電／據人民日報報導，日前，以世界文化遺產大足石刻為創作藍本的舞劇《天下大足》，在重慶大劇院連演3場，就此拉開了該劇2025年全國巡演的序幕。



《天下大足》故事圍繞著少年小福展開，他因躲避戰亂逃至大足境內，被生活在山崖下的工匠們所救。從此，小福與石刻結下不解之緣，見證了修建摩崖造像的艱辛與不易，也感受到了工匠們對藝術的執著與熱愛。



舞劇分10個篇章呈現。在開鑿場景的舞蹈中，演員們用剛健有力的舞姿，展現出重慶男兒的陽剛力量感，透過他們手中的錘子、鑿子，仿佛可以看到千年前熱火朝天的開鑿現場。而在表現煙火人間的片段，舞蹈則充滿了生活氣息，展現出宋朝川渝地區的風土人情和百姓的幸福生活。



值得一提的是，劇中多個情節設計都巧妙地融入了蘊藏在大足石刻中的故事。比如，人生無常的災難，來源於寶頂山大佛灣第22號“十大明王像”的真實背景；人間煙火的溫暖，脫胎於大佛灣第15號“父母恩重經變相”的石刻組像。這些細節呈現，不僅讓觀眾更好地理解了大足石刻的文化內涵，也讓千年石刻在舞台上“活”了起來。



舞劇《天下大足》有著極高的重慶辨識度。從服裝造型上看，結合重慶夏季炎熱的氣候特點，融入了多繩編、草編和竹編的概念，既符合所處時代的服飾特點，又巧妙地展現了重慶的地域特色。舞台設計上，左右高懸兩塊被風化的崖壁造像，中間以一面巨大的鏡子拓展視覺空間的同時，也展現出重慶獨特的地勢地貌特徵。人物塑造上，劇中生動鮮活的匠人群像和豐富多面的川渝女子群像，展現出重慶地區獨特的歷史文化和人文風貌。在配樂中，還有重慶民歌《太陽出來喜洋洋》的元素。



舞劇《天下大足》2025年首輪巡演還將走進南寧、合肥、杭州等多個城市，開啟50餘場巡演，全年預計演出100場。這部飽含重慶特色的舞台藝術精品，將走向全國，讓更多人領略到大足石刻這一世界文化遺產的獨特魅力。