﻿全美爆發反馬斯克示威

圖：數百名示威者在紐約曼哈頓特斯拉門店外示威。＼美聯社（圖片來源：大公網） 中評社北京3月3日電／據大公報綜合美聯社、CBS報導：當地時間3月1日，美國各地的多個特斯拉門店外出現示威者集會，抗議特斯拉創辦人馬斯克及其推動削減政府開支的行動，其中紐約市曼哈頓的示威活動中有9人被捕。



超過50個城市參與了這項抗議行動，包括紐約、佛羅里達、亞利桑那、聖路易斯等地，部分示威活動還計劃擴展至英國、西班牙和葡萄牙。抗議者聚集在特斯拉門店外，高舉“燒毀特斯拉”“美國不要獨裁者”等標語，並呼籲民眾拋售特斯拉股票，抵制這家電動車公司。



在紐約曼哈頓的一家特斯拉門市外，約300名示威者集會，警方逮捕了9人。



自特朗普政府於1月20日上台以來，馬斯克領導的“政府效率部”（DOGE）已裁員至少近萬人，更有逾7萬名聯邦雇員接受其“買斷”計劃。多個聯邦援助項目和合同被迫終止，政府部門面臨大規模重組。馬斯克甚至要求聯邦工作人員定期報告工作成果，警告那些未能遵守命令者可能會被解雇。



此舉在美國引發強烈反彈，全美各地爆發大示威，抗議馬斯克的裁員行動，呼籲民眾抵制特斯拉。自特朗普上台以來，特斯拉股價已經下跌了近三分之一，不過仍高於去年同期水平。