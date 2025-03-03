﻿NOAA裁員　危及太空交通協調系統

中評社北京3月3日電／據大公報報導，據路透社報導：美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）成為特朗普政府削減聯邦開支行動的最新受害者之一，至少880名員工日前遭解雇。這不僅削弱了美國政府預測和應對山火、龍卷風等災難的能力，還危及特朗普第一個總統任期推動建立的太空交通協調系統。



路透社2月28日援引知情人士披露，共有25人的NOAA太空商務辦公室在此次裁員中失去約三分之一人手，包括太空交通協調系統負責人波西克。特朗普於2018年發布指令，要求太空商務辦公室建立自己的交通管理系統，以應對日益擁擠的軌道環境。該系統目前處於試驗階段，負責向衛星運營商發布衛星與太空垃圾或其他航天器的潛在碰撞警報。一名知情人士說，運行該系統的員工就像太空中的交通管制員，考慮到不斷增長的碰撞警報數量，裁員來得很不是時候。“我們談論的不是每年幾十個（碰撞警報），而是成千上萬個。”



特朗普讓馬斯克牽頭“政府效率部”（DOGE）推進裁員行動，而馬斯克旗下的太空探索技術公司（SpaceX）近年發射了大量衛星，被批評霸占軌道、增加碰撞風險。路透社指出，馬斯克長期以來一直指責太空法規過時。此次裁員還影響到NOAA核發商業圖像衛星許可的核心職能。