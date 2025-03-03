第二家私企登月　“藍色幽靈”成功著陸

中評社北京3月3日電／據大公網報導，據法新社報導：當地時間2日，美國“螢火蟲”航空航天公司的月球著陸器“藍色幽靈”號在月球表面成功著陸，該公司成為第二家登月的私營企業，也是第一家實現“完全成功月球著陸”的私企。



美國中部時間2日2時34分，“藍色幽靈”號在月球正面東北部名為“危海”的一處盆地內著陸。位於美國得州奧斯汀的“螢火蟲”公司任務控制中心報告說：“我們到月球了，著陸器情況穩定。”該公司自稱為歷史上第一家實現“完全成功月球著陸”的商業公司。去年2月，美國“直覺機器”公司的月球著陸器“奧德修斯”在月球著陸，但降落到月面時側翻，任務提前終結。



1月15日，“藍色幽靈”號和日本太空技術企業“i太空公司”的月球著陸器“堅韌”號一同搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）的“獵鷹9”號火箭升空。“堅韌”號將於5月嘗試在月球著陸。另外，“直覺機器”公司的“雅典娜”號計劃於3月6日嘗試著陸。



“螢火蟲”公司是美國太空總署（NASA）“月球商業運載服務計劃”的月球著陸器承包商之一。“藍色幽靈”號搭載10台科學儀器，預計將在月球停留兩周，開展月球地下鑽探、風化層樣本采集、耐輻射計算等工作，為未來人類登月任務做準備。