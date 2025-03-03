﻿特朗普調查木材進口　擬加征關稅

中評社北京3月3日電／據大公報報導，據《紐約時報》報導：美國總統特朗普1日下令對木材進口進行新一輪關稅調查，可能對進口木材徵收更多關稅。美國的進口木材主要來自加拿大，此舉將令美加關係更緊張。美國已宣布4日起對加拿大商品加征25%的關稅，加民眾近期開始杯葛美國品牌。



特朗普1日簽署一份備忘錄，命令美國商務部長盧特尼克根據1962年《貿易擴張法》第232條對美國木材進口進行國家安全調查，調查對象包括木板等原材料，以及橱櫃等木材製品。特朗普曾依據該法律對鋼鋁產品加征關稅。另外，特朗普1日下令在90天內採取新措施，通過簡化公共土地伐木許可審核來增加美國國內木材供應。



美國國際貿易委員會提供的最新數據顯示，加拿大是美國最大的木材供應國，2021年對美出口額為280億美元。白宮貿易顧問納瓦羅指責加拿大、德國和巴西等木材出口國向美國市場“傾銷”，導致美國建築業和住房成本上漲。當被問及木材為何與國家安全有關時，納瓦羅稱，美國軍方是木材的主要消費者之一。



美加兩國圍繞木材的貿易糾紛長期存在，目前美國對加拿大軟木木材徵收14.5%的反傾銷和反補貼綜合關稅。據悉，調查產生的任何新關稅都將叠加在現有關稅之上，也將叠加在美國4日起對加拿大和墨西哥商品加征的25%關稅之上。特朗普此前曾透露，考慮對進口木材加征25%的關稅。