﻿歐洲安全峰會撐烏　俄斥阻礙和平

中評社北京3月3日電／據大公報報導，美烏總統在白宮“談崩”之後，美國的歐洲盟友上演政治秀，力撐烏克蘭總統澤連斯基。英國首相斯塔默先與澤連斯基在倫敦會面後，又宣布英烏簽署22.6億英鎊（約221億港元）的貸款協議。當地時間2日，歐洲多國領導人在倫敦舉行安全峰會，討論烏克蘭危機和歐洲防務問題。有分析指出，一個不團結且在防務上依賴美國的歐洲，在烏克蘭問題談判中掌握的籌碼有限。



澤連斯基2月28日訪美期間與美國總統特朗普及副總統萬斯爆發激烈爭吵，隨後提前離開白宮，美烏礦產協議也未達成。歐洲多國領導人紛紛表態支持烏克蘭。1日，澤連斯基在倫敦與斯塔默舉行會晤，並在短短30秒內4次對英方表示感謝。雙方簽署了一項22.6億英鎊的貸款協議，該貸款將通過被凍結俄羅斯資產的利息收益進行償還。澤連斯基稱，這筆資金將用於在烏克蘭生產武器。與此同時，烏克蘭提議與法國公司成立合資企業，根據烏方需要生產武器。



法國總統辦公室1日表示，法國總統馬克龍已分別同澤連斯基和特朗普交談，呼籲他們保持冷靜。馬克龍稱，從長遠來看，美國別無選擇，只能繼續支持烏克蘭。澤連斯基亦鬆口表示準備好簽署礦產協議。他表示：“獲得特朗普總統的支持對我們至關重要。他想要結束戰爭，但沒有人比我們更渴望和平。”



歐洲內部非鐵板一塊



2日，斯塔默在安全峰會的開場致辭中稱：“這是關乎歐洲安全的一代人僅有一次的機遇，我們必須全力以赴。”與會的澤連斯基在峰會現場受到18位國際領導人的熱烈歡迎，其中包括斯塔默、加拿大總理特魯多及新任北約秘書長呂特。這與兩天前澤連斯基在白宮與美國總統特朗普的激烈交鋒形成鮮明對比。



與會的歐洲領導人還有法國馬克龍、意大利總理梅洛尼、德國總理朔爾茨、歐盟委員會主席馮德萊恩等。