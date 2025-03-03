我國將有序推進無障礙設施改造提升

中評社北京3月3日電／據人民日報報導，一條平緩的坡道，一處牢固的扶手，一個足夠輪椅回轉的衛生間……無障礙設施建設，是一個國家和社會文明的標誌。近日，住房城鄉建設部印發《關於進一步加強城市無障礙設施建設工作的通知》，從提升工程項目無障礙設施建設水平、有序推進無障礙設施改造提升、強化無障礙設施建設全過程監管等方面，提出相關要求。



通知提到，鼓勵結合城市體檢等工作，開展城市無障礙設施專項體檢評估。摸清無障礙通道、緣石坡道、盲道、輪椅坡道、出入口、無障礙停車位等通行設施以及無障礙廁所等服務設施底數，排查城市無障礙設施存在的問題和短板，建立問題台賬。



重點支持城鎮老舊小區等既有多層住宅加裝電梯；鼓勵主幹道、商業區、大型居住區的人行天橋、人行地下通道加裝電梯；合理配置新能源汽車無障礙充電車位。鼓勵開發和應用模塊化、智能化技術產品，加強信息技術與無障礙設施建設深度融合，提升無障礙設施安全性、系統性、便利性、舒適性，推動新技術、新產品和新材料應用。



根據通知，要加強施工圖審查管理。推動結合勘察設計質量檢查等工作，將無障礙設施工程建設標準執行情況納入檢查範圍。鼓勵工程建設單位在新建、改建、擴建建設項目的規劃、設計、驗收等環節，邀請殘疾人、老年人代表以及殘疾人聯合會、老齡協會等組織，參加意見徵詢和體驗試用等活動，積極吸納反饋意見予以整改提升。鼓勵市民群眾通過熱線電話、在線地圖、小程序等，以拍照、定位等方式反映無障礙設施建設、使用方面的問題，並及時處理反饋。



當前，不少地方積極推動無障礙設施建設水平提升。2025年，北京計劃整治1000處盲道、緣石坡道，升級300處盲人音響信號燈，更新200輛無障礙出租車。上海將為5000戶困難重度殘疾人家庭進行無障礙改造，更新投運400輛無障礙低地板新能源公交車，完成1000座環衛公廁適老化適幼化改造。