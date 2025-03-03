多國領導人倫敦峰會宣布支持烏克蘭四個步驟

中評社北京3月3日電／據新華社報導，十餘個歐洲和歐盟國家，以及烏克蘭和加拿大的領導人2日在英國倫敦舉行峰會，就烏克蘭危機和歐洲防務問題進行討論。英國首相斯塔默當天在峰會結束後宣布了支持烏克蘭的四個步驟。



斯塔默在會後的新聞發布會上說，根據峰會討論結果，各方一致同意支持烏克蘭的四個步驟：繼續向烏克蘭提供軍事援助，並對俄羅斯施加經濟壓力；實現持久和平必須確保烏克蘭的主權和安全，烏克蘭必須參與其中；達成和平協議後，繼續加強烏克蘭的防禦能力，以阻止任何未來可能的安全威脅；建立一個致力於捍衛烏克蘭和平協議並保證和平的聯盟。



斯塔默同時宣布，英國將允許烏克蘭使用16億英鎊的英國出口融資購買約5000枚防空導彈，這些導彈將在英國製造。英國準備與其他國家一道，通過提供“地面部隊和空中力量”來支持和平協議。



斯塔默表示，與會各國同意英國、法國和其他國家與烏克蘭合作制訂一項停戰計劃，並將與美國討論和推進這一計劃。他強調，歐洲必須承擔重任，但為了實現和平並取得成功，必須得到美國的大力支持。各方同意美國總統特朗普關於迫切需要實現持久和平的看法，各國領導人將很快再次會面，繼續朝著實現烏克蘭和平計劃而努力。



據悉，烏克蘭總統澤連斯基當天在參加完峰會後前往桑德靈厄姆宮與英國國王查爾斯三世會面。