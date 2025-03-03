六部門印發通知　學習宣傳貫徹文物保護法

中評社北京3月3日電／據人民日報報導，十四屆全國人大常委會第十二次會議2024年11月8日表決通過新修訂的文物保護法，自2025年3月1日起施行。記者從國家文物局獲悉：為切實做好相關工作，中共中央宣傳部、文化和旅遊部、國家文物局、司法部、住房城鄉建設部、全國普法辦公室近日聯合印發關於學習宣傳貫徹《中華人民共和國文物保護法》的通知。



通知要求，各地區各部門要緊密聯繫工作實際，組織開展文物保護法學習宣傳活動，全面準確完整掌握文物保護法修訂的立法宗旨和主要內容；要將文物保護法納入領導幹部應知應會國家法律清單，領導幹部要帶頭學習，做尊法、學法、守法、用法的模範，充分發揮示範引領作用；要面向人民群眾，採取喜聞樂見的形式，廣泛開展文物保護普法宣傳活動，推動文物保護法進企業、進學校、進社區、進農村等，引導社會各界自覺履行依法保護文物的義務。



根據通知，各地區各部門要秉持敬畏歷史、熱愛文化之心，堅持保護第一、合理利用和最小干預原則，推動文化遺產系統性保護和統一監管，正確處理經濟建設、社會發展與文物保護的關係，推動形成各地區各行業各負其責、齊抓共管的合力。要樹立保護文物也是政績的科學理念，把文物保護工作列入重要議事日程，夯實工作責任，嚴格督查檢查，切實加大文物保護力度，推進文物合理利用，使文物保護成果更多惠及人民群眾。