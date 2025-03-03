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“警察.大學招募快線”申請增三成
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2025-03-03 11:47:41
中評社北京3月3日電／據大公報報導，警務處處長蕭澤頤昨日表示，“警察.大學招募快線”去年收到的投考申請大幅上升超過三成，去年4月至12月的整體投考人數按年增加5%，反映年輕人對警隊信心增強。
蕭澤頤昨日出席活動致辭時提到，年輕人對警隊的信心明顯增強，去年4至5月進行的公眾意見調查顯示，18歲至29歲青年給予警隊表現的分數，較上一次2021年的調查評分大幅上升37.9%。
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