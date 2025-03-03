調查：逾三成女性曾受職場性騷擾

中評社北京3月3日電／據大公報報導，性騷擾並非無傷大雅的玩笑，而是冒犯和侵犯別人的惡劣行為。一項調查發現，超過三成受訪女性，過去三年曾經受到職場性騷擾，包括涉及言語、文字訊息及身體接觸，但六成人沒有處理，其餘大多數傾向內部處理，不願張揚。平機會建議，企業要讓員工知悉公司投訴渠道，經理或前線人員亦需懂得如何保密處理。



平機會已制定實務守則



民建聯聯同平機會、香港中小型企業聯合會及多個婦女組織，上月分別向104間企業及311名女性雇員發放有關網上問卷，調查顯示，超過三成受訪者於過去三年都遇到不同情況的職場性騷擾，包括涉及言語／文字／電子訊息（19.9%）、身體接觸（18.4%），以及涉及性的非言語暗示（18.8%）。



曾經遭受“職場性騷擾”的事主，沒有作出處理原因繁多，包括認為職場性騷擾屬工作常見情況（27.5%）、不想令情況變壞或關係惡化（25%）、即使作出處理是沒有幫助（17.5%）、不清楚投訴途徑（5%）、怕失去工作（5%）等。調查同時發現，不足一半受訪企業有訂立“性騷擾指引聲明”。



平等機會委員會行政總監朱崇文表示，數據與平機會過往的調查結果相若，綜合三大重點：第一、性騷擾問題一直存在，平機會過往訪問5000人，平均每八人就有一位曾遇過性騷擾問題；第二、很多受害人也選擇啞忍；第三、事發時有第三者或旁觀者，感受到受害人的委屈或受到冒犯。朱崇文指出，平機會已制定實務守則，雖然實務守則並非法例，但法官可以將案例作為判決參考。