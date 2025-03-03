在歐洲，中國文化融入當地民眾生活

1月25日，在比利時布魯塞爾五十周年紀念公園舉辦的“中國春節游園廟會”上舞龍隊正在表演。人民網記者 牛瑞飛攝（圖片來源：人民網） 中評社北京3月3日電／據人民網報導，“《哪吒之魔童鬧海》正式成為史上票房最高的動畫電影。”近期，電影《哪吒之魔童鬧海》在全球火熱上映，法國知名影評網站“大屏幕”將該片譽為令人震撼的現象級電影，稱“該片有望稱霸全球票房。”



目前，整個歐洲市場，《哪吒之魔童鬧海》有望在希臘率先上映，而歐洲其他國家的媒體和觀眾也正期待著“小哪吒”能早點來到自家做客。。



一直以來，影視劇作品都外國民眾瞭解中國文化的一扇窗戶。去年，已經有多部中國電影在歐洲上映。令記者記憶猶新的是王家衛電影展影票供不用求，電影《封神第一部：朝歌風雲》的上映讓歐洲觀眾大呼“中國電影特效比好萊塢還精彩”，今年上映的電影《唐探1900》也迎來了不少當地觀眾。



除了中國電影，中國電視劇、紀錄片在歐洲也頗受歡迎。現在越來越多的中國影視作品高效率登陸歐洲多個影視平台。以最近國內播出的影視劇《難哄》為例，該劇在影視平台歐洲奈飛的播出與更新幾乎與國內同步。此外，不少中國古裝劇、美食紀錄片也越來越多地出現在歐洲電視上。