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舞劇《紅樓夢》第300場在江蘇南京上演
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2025-03-03 12:41:13
3月2日，演員在原創民族舞劇《紅樓夢》第300場演出中表演。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月3日電／據新華社報導，當日，由江蘇省文投集團策劃的江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》第300場演出在江蘇南京上演。據介紹，該劇綜合運用古典符號和舞蹈語匯，為觀眾帶來全新體驗。
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