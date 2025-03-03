深圳發布優化營商環境工作方案

中評社北京3月3日電／據新華社報導，記者3月2日從深圳市政府新聞辦召開的新聞發布會上獲悉，深圳當日正式發布優化市場化、法治化、國際化營商環境3個工作方案，落實促進民營經濟發展的政策措施，在全面做好各類企業服務的基礎上、更加突出做好中小微企業和初創企業服務，應用人工智能等前沿技術為營商環境賦能，進一步迭代推出營商環境改革政策。



據瞭解，《優化市場化營商環境工作方案》圍繞政務服務、創新服務、人才服務、融資服務、空間服務等5個方面提出28條重點任務，突出以人工智能賦能服務創新，促進政府服務效率變革、模式變革，著力構建以企業需求為中心的資源配置服務體系。



《優化法治化營商環境工作方案》從完善營商環境制度體系、推進規範文明監管執法、推進嚴格公正高效司法、完善公共法律服務體系等4個方面提出26條重點任務，著力在涉企監管執法、涉企糾紛多元化解和涉企法律服務等方面推動解決一批經營主體反映集中的突出問題，依法平等保護各類經營主體合法權益，推動法治化營商環境持續改進提升。



《優化國際化營商環境工作方案》在吸引外資、對外投資、國際貿易、人才生態、宜居宜游、城市形象等6個方面提出26條重點任務，聚焦解決外資企業、民營企業和初創型科技企業獲取國際高端要素資源的發展訴求，著力增強深圳對全球優質要素資源的強大吸引力和國際競爭力，提升企業獲取國際高端要素資源便利度。



據介紹，深圳將推出一站式的綜合服務平台，集成政策匯集、訴求反饋、項目推介、企業宣傳等功能，營造全社會尊重、支持民營經濟發展的良好氛圍。同時，深圳高度重視解決企業融資需求，將在深圳園區推行“園區貸”，進一步改善產業園區循環生態。深圳還將對政府投資基金、國資創投機構的考核機制進行優化，助力投資機構更有底氣、更加大膽地進行長期投資。



此外，深圳還將面向更多新技術、新產業、新業態主體制定“沙盒監管”規則，出台重點產業領域商業秘密保護標準指引，推動政務服務模式重構、通過“AI＋”構建以企業需求為中心的服務體系，進一步深化深圳國際貿易“單一窗口”智能化變革、提升企業跨境貿易服務水平等。