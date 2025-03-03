日本大船渡市山火過火面積已達2100公頃

大船渡市上月26日發生大規模山火。（圖片來源：央視網） 中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，當地時間3月3日，日本岩手縣發布消息稱，該縣大船渡市連日來持續的山火，過火面積已擴大至約2100公頃。



大船渡市上月26日發生大規模山火，迄今造成1人死亡，多棟房屋和大面積林地被焚毀。