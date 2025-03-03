一場春季招聘會背後的就業新活力

3月1日，大連市2025年春季；人才招聘大會現場，求職者與招聘企業洽談。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月3日電／據新華社報導，初春時節，春寒料峭，大連國際會議中心內卻人頭攢動、摩肩接踵，一片火熱景象。3月1日，大連市2025年春季人才招聘大會在這里舉行，這是當地開年來規模最大的招聘會，3.7萬餘名求職者穿梭其間，走企問崗，面對面咨詢；直播帶崗同步進行，10餘萬人線上選崗，尋覓春天里的新機遇。



“今天一大早我就趕了過來，投了10多份簡歷，想找一份與電子信息工程相關的工作。這是我第一次參加大型招聘會，感覺競爭很激烈，但是機會和挑戰一樣多。”大連東軟信息學院大四學生侯金玲說。



記者瞭解到，當日，700餘家企業帶著2.2萬餘個崗位前來參會，招聘範圍涵蓋高端裝備製造、新一代信息技術、新能源、新材料、生物醫藥等多個重點行業。



在恒力重工展位，求職者將咨詢台圍得里三層外三層，等待著與面試官交談。現場招聘負責人郭女士說：“今年初，恒力重工二期項目投產，產能大幅提升，我們打算招聘近2000人，包括船舶研發設計、造船生產管理、發動機生產管理等崗位。招聘既面向有工作經驗的成手，也面向應屆畢業生，為超大型油船、集裝箱船、海上鑽井平台等船舶和海工裝備製造項目儲備人才。”



崗位需求的變化，折射出產業轉型升級趨勢。融科儲能是一家全釩液流電池儲能裝備生產企業。公司副總經理王世宇說：“今天帶來了40多個崗位，主要招聘電化學、材料、機械設計等專業的研發人員。隨著新型儲能技術研發不斷深入，對研發人員的需求愈加迫切。接下來，我們還會走訪各大高校，預計全年招聘100多人。”



科技賦能人力資源服務，是這場招聘會的一大亮點。主辦方選擇部分科技型、創新型企業，推出“招聘＋展示”融合創新模式，在招聘區域同步設置產品體驗與技術展示區。



“這種邊展示邊洽談的招聘形式，將企業主打產品和經營項目直觀地呈現在我們面前，令人耳目一新，我有針對性地投遞了幾份簡歷，希望能找到一份理想的工作。”青年求職者李冠傑滿懷憧憬地說。