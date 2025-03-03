金融支持民企發展　這場座談會釋放強烈信號

2月28日，中國人民銀行、全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局聯合召開金融支持民營企業高質量發展座談會。（圖片來源：中國人民銀行） 中評社北京3月3日電／據新華社報導，支持民營企業發展，金融系統怎麼幹？日前，一場座談會在中國人民銀行召開，圍繞破解融資難融資貴問題、改善民營企業融資環境，金融管理部門和金融機構傾聽民營企業訴求、提出實招硬招，釋放出支持民企高質量發展的強烈信號。



座談會上，依文集團董事長夏華談到了一個困擾產業鏈下游商戶發展的問題，引起參會者的關注。



“我們搭建的平台幫助綉娘的產品走出大山、走進都市消費市場，但是在雲貴川等地，很多身處小村落的綉娘沒有銀行賬戶，買原料、賣綉品往往得用現金交易，更缺乏融資渠道，很不方便。”夏華說。



很快，同在會場的中國工商銀行董事長廖林就給出了回應：盡快解決雲南、貴州、四川等地綉娘的銀行開戶問題。



企業負責人暢談融資現狀、吐露期待訴求，金融人士耐心回應、真誠解答，這樣的溝通交流在座談會上多次出現，成為金融系統發力改善民營企業融資環境的生動寫照。



從中央層面的民營企業座談會，到金融部門第一時間落實決策部署，再到聚焦金融支持召開座談會，支持民營企業發展的政策舉措正逐步落實落細。



當前，我國民營經濟已經形成相當的規模、占有很重的分量，這也體現在金融領域。



“工行服務的公司客戶中98%都是民企。”廖林在座談會上提供的數據，折射出民營企業對於金融機構的重要性。