多家民營銀行密集下調存款利率

中評社北京3月3日電／據經濟參考報報導，以“高息存款”吸引客戶的民營銀行開啟“降息潮”。近日，北京中關村銀行、錫商銀行、新安銀行等多家民營銀行相繼發布公告，宣布下調其存款利率。



2月26日，中關村銀行正式下調整存整取二年期存款產品利率至2.20%，較當前同期限利率下調了20個基點。2月24日，錫商銀行下調多款手機銀行存款產品利率。其中，定期三個月存款利率從1.6%下調至1.4%、六個月存款利率從1.8%下調至1.7%、一年期存款利率從1.9%下調至1.8%、二年期存款利率從2.5%下調至2.0%、三年期存款利率從2.85%下調至2.6%。新安銀行於2月21日起對手機銀行、微信小程序、微信公眾號在售的儲蓄存款產品利率進行調整。其中，三年期存款利率從2.9%降至2.8%。



根據各銀行公示信息，進入2月以來，19家民營銀行中，至少已有7家下調或正在下調存款利率。上海金融與法律研究院研究員楊海平表示，民營銀行本輪下調存款利率主要考量是應對資產端利率下行趨勢，壓降存款付息成本，逐步調整資產負債配比模式。下一階段，包括民營銀行在內的中小銀行將積極提升存款利率定價的精細化程度，實施更靈活更專業的資產負債配置策略。



儘管下調定期存款利率已成民營銀行普遍趨勢，但也有銀行逆勢上調部分定期存款產品利率。2月13日，藍海銀行公告稱，自2月14日起將金額小於1萬元、大於等於1萬元的2年期定期產品利率分別調整至2.6%、2.65%，將5年期定期產品利率調整至2.45%。此前的2024年8月，上述產品利率分別被調整為2.1%、2.15%、2.6%。以此計算，藍海銀行上調2年期定期產品利率0.5個百分點，下調5年期定期產品利率0.15個百分點。



“調整存款利率是市場化行為，不過目前上調存款利率的情況並不普遍。”中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，通過調整不同期限存款利率來引導客戶存款，從而調整和優化自身的存款期限結構，也是市場化行為。



國家金融監督管理總局最新公布的2024年四季度商業銀行主要監管指標數據顯示，2024年第四季度，商業銀行淨息差為1.52%，環比下降0.01個百分點。其中，城商行、民營銀行這兩類銀行的淨息差降幅高於行業平均水平。與此同時，城商行、民營銀行、農商行等中小銀行全年的淨利潤增長有所承壓。

