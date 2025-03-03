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巴菲特指關稅是戰爭行為 不能談論美目前經濟
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2025-03-03 10:56:58
中評社香港3月3日電／股神巴菲特接受《哥倫比亞廣播公司》訪問時表示，美國總統特朗普的懲罰性關稅可引發通脹及損害消費者。他指關稅某程度上是一種戰爭行為。
對於美國目前經濟狀況，巴菲特拒絕直接回應，僅稱這是世上最有趣的題目，但他不會談論，亦不能談論。
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