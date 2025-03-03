中評社北京3月3日電／網評：民進黨當局“視金錢如糞土”？



來源：大公網 作者：朱穗怡



春天已經來臨，台島各地櫻花盛開，盼能吸引更多遊客，然而，島內旅遊業卻仍苦陷於“寒冬”，遲遲未能﻿復甦。2023年台灣地區出境旅客為1179.5萬人次，入境旅客有648.6萬人次，相差530.8萬人次，若換算為觀光產值，逆差達4400多億元（新台幣，下同）。2024年島內旅遊業逆差無論是人次或金額皆不斷惡化，可謂“史上最慘”：出境旅客1684.9萬人次，入境旅客卻衹有785.7萬人次，相差899.2萬人次，觀光產值逆差約為6922億元，比2023年多了2500多億元。



台灣旅遊產值逆差不斷擴大，業界心急如焚，不斷呼籲民進黨當局盡快恢復開放大陸遊客赴台觀光。但民進黨當局的反應令人錯愕。對於兩岸旅遊問題，它竟聲稱島內旅遊從業者過去只賺到“疲勞”和“垃圾”。這根本就是睜眼說瞎話。如果台灣業界沒有從中獲利，又為何強烈要求民進黨當局重啟陸客赴台游？



2008年5月國民黨馬英九上台後，堅持“九二共識”，改善兩岸關係，兩岸簽署了陸客赴台游、兩岸直航等協議，自此台島成為大陸民眾喜愛的旅遊地之一，而且人數龐大的陸客也為台灣旅遊業注入了活水。2015年陸客赴台人數達到高峰，突破400萬人次，為台灣帶來2186億元的觀光外匯收入。這2186億元難道是“垃圾”？陸客消費力強，島內手信業受惠。在2009年至2012年短短四年間，台灣鳳梨酥產值翻了近17倍，達到260億元。這260億難道是“垃圾”？當時大批陸客赴台觀光也帶動了島內旅遊投資。在國民黨馬政府時期，台灣在新建旅館、更新住宿接待設備領域的投資高達2800億元。這2800億難道也是“垃圾”？民進黨當局何時變得“視金錢如糞土”了？



陸客帶旺台灣旅遊業，也使得台灣旅遊業收支逆差逐漸縮小，2011年更首度轉為順差，一直持續至2015年。2016年5月民進黨蔡英文上台後奉行“台獨”路線，破壞兩岸關係，升高台海局勢，大大降低了陸客赴台的意願，加之2020年爆發新冠疫情，民進黨當局遂以“防疫”為由限制大陸民眾赴台，雖然後來疫情已經平緩，但相關限制仍然持續，導致台灣旅遊業遲遲未能恢復元氣，旅遊業逆差持續擴大。



為了推動兩岸旅遊恢復往來，大陸方面早在去年已率先恢復福建居民赴金門、馬祖旅遊，受到金、馬兩地業界的歡迎，如今再擴大範圍，福建和上海居民可組團赴台觀光。台灣業界紛紛稱讚大陸方面的新政策“令人振奮”，呼籲台當局不能輕視陸客對台灣旅遊業的重要性，應盡速放開對兩岸交流所設限制。