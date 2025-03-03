網評：財政預算案：節流保未來　投資換生機

中評社北京3月3日電／網評：節流保未來 投資換生機



來源：大公網 作者：吳聯喜



財政司司長陳茂波於2月26日公布的2025／26年度財政預算案，被喻為“後疫情時代最艱難的平衡術”。面對全球經濟放緩、地緣政治動蕩，以及本地人口老化加速等多重夾擊，這份預算案以“節流保未來、投資換生機”為核心，努力在龐大財政赤字與未來可持續發展之間尋找突破口。香港正經歷結構轉型的陣痛期，需要社會以“短痛換長贏”的共識團結前行，為下一階段的發展積蓄能量。



以制度改革釋放經濟潛能



最新預算案不僅展現了特區政府在面對財政挑戰時的務實態度，更為香港經濟﻿復甦注入了新動力。面對龐大財政赤字，政府開源節流雙管齊下、務實應對，體現了以改革促進創新，加速香港推動高質量發展；同時政府亦盡力改善民生，盡量減低對一般市民的影響。



根據2025／26年度預算案，本財政年度赤字達872億元，較去年初公布預算案時所預測的481億元幾近翻倍。陳茂波預計，到2028／29年度，政府綜合賬目可望恢復盈餘。不過，有報導指若不計及淨發債款項以及防疫基金、種子基金回撥，本財政年度實際赤字超過2000億元。坊間亦預計，2025／26新財政年度仍會存在較高的赤字。政府預算截至今年3月底的財政儲備約為6437億元，這是有紀錄以來最低水平。



陳茂波指出，在全球格局變化和科技變革的背景下，香港正處於發展的關鍵節點；香港必須勇於改革、敢於破局、不斷創新，以制度改革釋放創新和經濟潛能。因此，預算案中既有鞏固基礎、提速發展的針對性措施，也有守正創新、培育新質生產力方面的具體舉措，重點包括：科技創新，發展人工智能、科技賦能產業、耐心資本；北部都會區建設；鞏固及提升優勢產業；集聚人才；加強與粵港澳大灣區城市聯動；加速綠色發展等方面。