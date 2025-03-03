家辦湧港落戶　增長全球第一

香港加快發展家辦舉措。 中評社香港3月3日電／香港作為國際資產及財富管理中心，向來是匯聚全球資金和家族辦公室的“聚寶盆”。有國際投資機構指出，香港財富管理可望在2027年超越瑞士，成為全球最大的財富管理中心。截至2023年年底，香港管理的資產規模超過31萬億元，淨資金流入接近3900億元，按年大增超過3.4倍。當中有64%的資金來自非香港投資者，反映國際投資者對香港財富及資產管理業充滿信心。



大公報報導，分析指出，香港不設遺產稅及資本增值稅，是資產及財富管理的理想地點。特區政府新一份財政預算案表示，年內將對有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，將會更加吸引環球資金來港，豐富家族辦公室生態圈，為香港國際資產及財富管理中心增添新動力。＼大公報記者 彭子河



根據市場研究統計，目前約有2700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5000萬美元的超高資產淨值人士成立。



外資大行看好香港財富管理中心的發展。瑞銀總裁安斯傑表示，香港財管業務以每年7.6%速度增長，有望2027年取代瑞士成為全球頂尖的財富管理中心。滙控行政總裁艾橋智指出，中國作為全球財富增長最快國家之一，將帶動香港的離岸財富交易，預計2028年香港資產管理規模將增至3.2萬億美元，將成為全球最大的離岸中心，領先瑞士的約3.1萬億美元。



舉辦論壇 凸顯家辦樞紐優勢



作為資產及財富管理中心發展中的重要一環，香港正大力推動家族辦公室業務，當中投資推廣署已協助超過160家家族辦公室在港設立或擴展業務。年內，香港還將舉辦第三屆“裕澤香江”高峰論壇，凸顯香港作為環球家族辦公室樞紐的優勢。



彭博亞太區總裁李冰指出，優化單一家族辦公室的稅務優惠制訂方案，將有助香港鞏固全球頂尖財富管理中心的地位。



香港近年積極推出和優化措施，推動資產和財富管理業務發展，當中已落實措施包括優化大灣區跨境理財通、交易所買賣基金互聯互通和內地與香港基金互認安排等。老虎證券表示，跨境理財通、交易所買賣基金互聯互通及內地與香港基金互認安排等措施的進一步優化，顯示政府對吸引國際資本及鞏固本港的財富管理樞紐角色具極大決心。特區政府新一份財政預算案中對基金及單一家族辦公室的稅務優惠建議，亦可進一步加強本港在財富管理方面的發展動力。

