高騰：香港發展第三代半導體　大有可為

左圖：MRDI在元朗創新園設置中試平台，有助科研成果快速“落地”。右圖：高騰表示，隨著第三代半導體技術改進，以及製造成本降低，其市場應用潛力巨大。 中評社香港3月3日電／近年半導體已成為世界各地的兵家必爭之地，特區政府看好其發展潛力，並在《香港創新科技發展藍圖》提出加強支援半導體等策略產業，去年成立的香港微電子研發院（MRDI）將發揮舉足輕重的作用。



MRDI行政總裁高騰強調，香港在發展第三代半導體具備多項優勢，除了擁有完善的資本、法規、稅收制度和國際化市場外，特區政府近年推出了一系列促進創新政策，包括設立多項基金，提供有力資金支援；香港匯聚不少專注微電子領域的世界頂尖人才，研究獲國家和國際肯定；此外，香港位處大灣區核心位置，可善用區內完備的產業鏈和龐大市場。綜合以上優勢，香港有力成為全球半導體供應鏈和價值鏈的關鍵樞紐。



談及香港發展第三代半導體的優勢，特區政府的支持發揮關鍵作用。高騰向《大公報》表示，行政長官連續3年在施政報告提出百億大計，包括2022年的“產學研1＋計劃”、2023年的新型工業加速計劃，以及2024年提出的創科產業引導基金，足證對相關發展的支持和重視，加上特區政府設立了多項資金支援計劃，如創新及科技基金等，均鼓勵MRDI與業界加強協作，有利於研發成果商業化及產品化。



完善創科生態 吸引人才來港



高騰強調，香港勝在大學匯聚了不少專注於微電子領域、世界一流的頂尖學者和研究人才，且科研成果獲得國家，以及國際同行的肯定；而香港的大學持續培育的STEM（科學、技術、工程、數學）專才，他們具備多語能力和國際視野，更達國際水準。然而，不足之處在於香港稍欠可供其發揮的行業舞台，不少專才只能轉到內地或海外發展，未能對香港經濟作出更大貢獻。因此，MRDI的成立，既可提供一個世界一流的技術研發平台，讓他們盡展所長，又可助力吸引微電子產業及資金落地香港，幫助香港打造一個更為完善的微電子創科生態系統，吸引更多人才來港。



對於如何促進“政產學研”在第三代半導體的合作，高騰指出，MRDI定位介乎大學與企業之間，致力成為以產業技術需求為導向的中立公共服務平台；在“政產學研”合作中，可擔當一個專業的協作者和技術貢獻者的角色，有助香港與大灣區其他城市形成一個健康的微電子產業生態系統，提升微電子行業的全球競爭力。



第三代半導體產業已在中國蓬勃發展，但相關技術和產業發展仍然面臨一些挑戰，如器件性能和可靠性的提升、規模化生產成本的降低等。為此，MRDI在第三代半導體技術上的努力，將可助推中國半導體行業及創科發展。



建立中試平台 加快科研成果落地



高騰又指，香港的大學在微電子領域具前瞻研發優勢，惟於晶片中試階段遇到難題，主因是大學實驗線與實現量產晶元的量產線所用的設備並不相同，甚至存在巨大差異。因此，業界須解決大量技術和工程問題，才能符合量產所要求的穩定性、一致性、可靠性、低成本等。為此，MRDI在元朗創新園設置以量產設備搭建、兼顧研發靈活性的中試平台，可更具彈性地為第三代半導體的科研成果進行試產，大大提升了大學及業界創科發展的可能性，有助相關科研成果快速“落地”。



至於MRDI發展方向，高騰表示，MRDI將專注支援第三代半導體，因為這項技術在新能源汽車、數據中心，以及再生能源等領域應用規模增長迅速。以無人機為例，採用第三代半導體可達至顯著節能效果，有助減輕電路重量，直接增加無人機的續航力；至於現時灸手可熱的AI技術，則面對AI處理器耗電極大的問題，第三代半導體則可提高電源轉換效率，從而降低運維成本，減碳排放。隨著第三代半導體技術不斷改進，以及製造成本不斷降低，其市場應用潛力巨大。