摩通：新世界負債率恐惡化　維持跑輸大市

中評社香港3月3日電／新世界發展（0017.HK）上周五（28日）發表中期業績時表明，首要工作是減低負債，摩根大通發表報告指出，新世界的信貸指標沒有改善，除非有確實證據顯示其流動性壓力得以紓緩，否則不會對新世界持正面看法；維持新世界“跑輸大市”評級，目標價3.7元。



摩通稱，計及永續債後，新世界的淨負債比率由去年6月底的85%，惡化至去年底達88%（包括永續債），其最新投資物業的資本化率（cap rate）仍處於業內最低的2.9%，未來仍有擴大風險，或將導致其負債比率進一步惡化；假設其投資物業以資本化率為5.5%作重估，估算新世界應要作出減值達830億元，相當於目前投資物業估值跌47%，屆時其負債比率或升穿149%。



摩通又提到，雖然新世界一年內到期債務減少94.2億元（至322億元），但其他關鍵信貸指標沒有任何改善，例如短期債的現金覆蓋率維持0.68倍水平，經常性收益只覆蓋利息開支0.35倍，仍處低位。



該行認為，在基本情景下，新世界在大股東的支持下或可避開公開債券違約，儘管業績會上沒有釋出大股東支持的訊號，令人略感失望。新世界股價2月至今累升近16%，跑贏同期恒指的13%升幅，摩通相信主要是在追上其債價的反彈幅度。投資者將關注其出售資產及再融資進展，由於公司新管理層沒有再強調不會供股，故不能排除日後供股的可能性。



摩通又提到，銀行為避免香港地產商出現骨牌效應，仍會繼續支持新世界的再融資，但應該會要求公司提供更多抵押品，例如尖沙咀K11 Musea，這意味集團日後可供出讓的項目更加有限。該行粗略推算，新世界如抵押現時所有的無抵押資產，理論上或可籌措930億元。



另外，滙豐環球研究亦維持對新世界“減持”評級，目標價由3.66元削至3.58元，相當於潛在跌幅25.7%，又指新世界中期業績一如預期疲弱，減債進展停滯不前且現金流為負數，管理層未有提出具體減債計劃令人失望，包括時間表及具體行動資料都欠奉；公司揚言採取的7招減債舉措，與一年前大致相同，業務扭轉能見度低。



滙豐補充，新世界管理層提出許多減債的措詞，但相比其他主要同業，不見任何有意義的進展；截至去年底，計及永續債的淨負債率達93%，較去年6月底上升4個百分點。