港區全國人大代表上京前見記者

中評社北京3月3日電／據文匯網消息，港區全國人大代表團今日乘飛機到北京，準備參加全國兩會。多位代表早上在香港機場貴賓室外接受訪問。全國人大常委會委員李慧瓊表示，今年是“十四五”規劃收官之年，香港同樣要總結期間對於國家發展作出的貢獻。她強調，自己對國家未來一年經濟發展充滿信心，希望有更多支持企業的政策出台，上次全國人大常委會繼續審議《民營經濟促進法》，相信政府工作報告中會有配套措施出台，讓更多來自世界各地的民營企業投資國家。



李慧瓊相信，各位港區全國人大代表和全國政協委員都已為兩會做好準備。她介紹到，兩會是國家每年最重要的政治會議，討論的內容都是圍繞國家發展的重要議題，包括國務院總理李強作“政府工作報告”，回顧過去，展望未來；最高人民檢察院和最高人民法院對於國家法治建設作出報告等。



港區全國人大代表吳秋北表示，各位代表將不負市民對他們的期望和信任，認真履職參與十四屆全國人大3次會議。他指出，現時國家和香港發展需要更好融合，他們會代表香港各持分者，對接國家發展，勇於擔當履職使命，為國家和香港發展而獻策，更好地維護基本法和憲法權威，保衛國家安全，加強團結力量，為香港和國家發展營造良好環境。



港區全國人大代表陳曼琪、陳振英、黃冰芬、朱立威、吳永嘉、沈豪傑、李應生、黃錦良、楊德斌、淩友詩、冼漢廸等亦分享自己的建議，內容包括港深合作、啟德體育園、中醫藥、創科、工業、法律等不同範疇。