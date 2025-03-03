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李家超4日赴京　列席全國人大開幕會
http://www.CRNTT.com   2025-03-03 11:44:44


　　中評社北京3月3日電／據文匯報報導，行政長官李家超明日（4日）前赴北京，列席3月5日舉行的第十四屆全國人民代表大會第三次會議的開幕會。行政長官辦公室主任葉文娟將會隨行。

　　李家超將於3月6日回港。他離港期間，政務司司長陳國基將署理行政長官職務。

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