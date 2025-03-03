包場熱潮：《哪咤2》香港票房突破三千萬

中評社北京3月3日電／據文匯報報導，內地國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）登頂全球動畫電影票房榜，引發持續關注。香港發行商宣布票房已達3千萬元。洪天明一家前日參加由工聯會大埔區議員陳勇華辦事處主辦的“社區公益熱門電影欣賞《哪吒2》”，而未來也有學校包場，師生齊睇《哪吒2》，足證中國傳統文化的吸引力。香港演藝學院署理校長、英國人文國端表示《哪吒2》熱映是中國文化軟實力提升的縮影。



《哪吒2》昨日在新加坡舉行首映禮，並將於3月6日正式上映。



大埔區撲滅罪行委員會主席陳佩添，大埔區議員李細燕、洪天明與太太周家蔚及一對兒子等前日前來支持。周家蔚自演藝界轉到商界工作後，一家人不忘服務社區大眾，亦以身作則教育年少的一對兒子。



洪天明夫婦視作親子活動



洪天明夫婦看畢《哪吒2》後表示：“超級好睇，連個仔都睇到入曬神。親子活動一流。睇完同兒子又有不斷的話題。父母同子女的溝通教導除了言教，更多的是一起去經歷一起去尋找幸福的過程。”



是次活動獲香港證券及期貨從業員工會大力支持，贊助這次街坊睇戲的經費，該會副會長文錦卓帶領會友更一同參與是次活動的義工工作，讓社區街坊順利欣賞到《哪吒2》。



《哪吒2》所表達的亦是社會的愛與真誠，即使有不同的小矛盾，只要大家同心協力將矛盾放下，社區必然能有一番新的景象。家庭和睦、鄰里互助，正是社區發展的好榜樣，家蔚感謝陳勇華區議員辦事處對社區的支援令社區尋找到新典範。

