赤洲恐龍化石吸引　遊客免費“探古”體驗

中評社北京3月3日電／據大公報報導，本港去年首次發現恐龍化石，現已在九龍公園內香港文物探知館“恐龍會客室”展出，市民可近距離觀看專家和工作人員清修恐龍化石，兩個多月以來，已吸引超過42000人次參觀。



發展局局長甯漢豪表示，古蹟辦與漁護署聯同中國科學院古脊椎所，以及香港、內地和其他地方的專家及研究機構合作，推展恐龍化石清修工作和研究，以鑒定赤洲恐龍的種類和習性，探索香港遠古時期的古生態面貌。\大公報記者 賴振雄



香港政府在去年10月23日公布，首次發現恐龍化石，地點是位於香港地質公園新界東北水域的赤洲，經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家初步鑒定，化石屬於白堊紀時期（約1.45億年至6600萬年前）的大型年長恐龍。



與內地古脊椎所合作



甯漢豪昨日（2日）在網志表示，發展局與中國科學院古脊椎所在去年10月，簽署《關於深化地層古生物及史前時期遺址領域交流與合作的框架協議》，以開展古生物、古人類及舊石器遺址的科學研究、樣本整理和鑒定、培訓、交流等多方面的合作。



甯漢豪表示，恐龍化石的發掘及研究，是《框架協議》下首個合作項目，合共發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石，最大的長約70公分，現正進行清修工作，以便深入研究恐龍化石，鑒定恐龍的種類和習性，探索香港遠古時期的古生態面貌，相關研究發現將進行專家論證，最終的研究成果會在學術期刊上發表。

