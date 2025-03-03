湖南懷化：數據賦能拾遺補缺　檢查管理漏洞

中評社北京3月3日電／據中國紀檢監察報報導，為充分發揮科技賦能優勢，堵塞重點領域監管漏洞，湖南省懷化市紀委監委在創新搭建大數據監督預警平台的基礎上，組織專業技術人員利用大數據建模，持續完善預警平台深挖數據、梳理分析的功能。



“原先的數據庫裡衹有國企領導班子成員數據，沒有做到全員覆蓋。”懷化市紀委監委信息技術保障室負責人介紹。該市紀委監委組織信息技術部門、建模小組成員構建國企員工酒駕醉駕、黃賭毒等監督模型。2024年以來，該市紀委監委根據大數據模型共發現問題線索224條，處理171人。



針對問題背後暴露出的國企監管薄弱環節，懷化市紀委監委點對點督促國企人事部門完善制度128項，補充勞動人事合同事項，進一步明確對幹部職工涉嫌酒駕醉駕、黃賭毒等行為的處理。



此外，懷化市紀委監委還建立了惠民惠農補貼、校園餐、違規出借國有資產等領域監督模型262個，產生預警信息11.23萬條，查實4.17萬條，推動立案141件，處理244人，追繳清退資金491.2萬元。



懷化市紀委監委相關負責同志表示，將進一步打通數據壁壘，推動數據共享，聚焦國企、農村“三資”、養老服務等重點領域，創新大數據建模，加強分析應用，以大數據賦能監督提質增效。