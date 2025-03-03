雲南文山：緊盯民生關切　保障安居樂居

中評社北京3月3日電／據中國紀檢監察報報導，近日，在雲南省文山市嘉柏瀾庭小區看房接房儀式現場，不少業主前來辦理手續、領取鑰匙。



為解決好群眾反映強烈的住房項目爛尾問題，文山壯族苗族自治州紀委監委研究部署“爛尾樓”問題專項整治行動，圍繞土地許可、規劃許可、項目審批、預售資金監管等，通過實地核查、查閱資料、走訪座談等方式，對全州“問題樓盤”進行摸底排查，深挖背後的責任、作風和腐敗問題。自開展專項整治工作以來，該州紀檢監察機關共受理問題線索29條，給予黨紀政務處分12人、問責處理2人，移送檢察機關依法審查起訴9人。



該州紀檢監察機關以“問題樓盤”為突破口，實行“專班＋清單”工作機制，採取制發工作函、下發監察建議書等方式，督促住建、自然資源等部門分類施策、靶向施治，加快打通“問題樓盤”難點堵點，護航群眾安居夢。



在開展“爛尾樓”問題專項整治過程中，文山州紀檢監察機關還以整治不動產“辦證難”為切入口，督促自然資源部門主動加強與住建、稅務、司法等部門統籌協調，優化辦證流程、開通“綠色通道”，解決群眾反映的“辦證難”問題。



“我們幾年前就入住了，但不動產權證一直辦不下來，今天終於拿到證了，有了這個紅本本，我們心裡也踏實了。”家住馬關縣駿城農貿市場的蔣先生說。



2024年，該州紀檢監察機關共推動化解不動產“辦證難”項目16個，為5652戶群眾登記辦理不動產權證。



“下一步，我們將在查、改、治上一體發力，督促有關行業部門健全房地產開發全流程監管機制，實現常治長效。同時，聚焦房地產管理、物業管理等群眾反映強烈的突出問題，推動職能部門立行立改，保障群眾安居樂居。”該州紀委監委相關負責同志表示。