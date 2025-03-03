山東濰坊：推進清廉建設　涵養政治生態

中評社北京3月3日電／據中國紀檢監察報報導，“風箏一線牽，廉潔心中懸；鹽工曬‘清白’，家風代代傳；鹽粒凝霜色，未摻半粒砂……”日前，在山東省濰坊市濱海經濟技術開發區北海民俗文化節上，一首由漁民、鹽工們用方言俚語表演的《清風謠》贏得觀眾陣陣喝彩。



將廉潔元素融入民俗文化，是濱海區紀檢監察工委扎實推進清廉建設的一個創新舉措。近年來，濱海區紀檢監察工委以清廉單元建設為抓手，協助濱海區黨工委制定關於深入推進清廉濱海建設的意見，創建機關、學校、企業、村居等清廉單元，明確“黨委主責、紀委主推、部門主抓、單元主建”的工作路徑，全面鋪開清廉濱海建設，持續涵養風清氣正的政治生態。



在清廉單元創建過程中，濱海區紀檢監察工委將廉潔元素融入本土漁鹽文化，拍攝《人生如鹽 潔白為本》微視頻，在全區組織展播；舉辦“清廉建設大家談”專題訪談，邀請黨政機關“一把手”談清廉，以“關鍵少數”帶動“絕大多數”；推動廉潔文化進校園，聯合相關部門編寫系列校本課程和實踐資料；把黨紀法規、家訓家風、德廉事跡、名言警句等融入和美鄉村建設，打造一批家門口的廉潔教育微陣地；啟動家風潤廉系列行動，開展家風教育課、簽訂廉潔倡議書等，營造清廉家庭建設的濃厚氛圍。



“我們將做深做實新時代廉潔文化建設，創新形式、豐富載體，讓廉潔理念深入人心。”濰坊市濱海經濟技術開發區紀檢監察工委主要負責同志表示。