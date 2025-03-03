財政司：邊境建設費“能者多付、用者自付”

中評社北京3月3日電／據文匯網報導，財政司司長陳茂波上周公布新一份財政預算案，其中提出研究向陸路離境私家車徵收“邊境建設費”。陳茂波今日（3日）在電台節目表示，基於“能者多付、用者自付”原則開源，若對所有經陸路離境的人士加徵稅收，會“打攪太多市民”，期望減少對市民影響。



陳茂波稱，相信駕車前往內地人士有較好經濟能力，稱希望相關人士能夠“幫下手貢獻一些”，又指出自駕北上屬少數。