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本月4日11日不舉行行政會議 18日復會
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2025-03-03 13:06:55
中評社北京3月3日電／據文匯報報導，行政會議秘書處今日（3日）表示，由於身兼港區全國人大代表和港區全國政協委員的行政會議成員，需分別出席於北京舉行的第十四屆全國人大三次會議，以及全國政協第十四屆三次會議，按一貫做法，行政會議明日（4日）及下星期二（11日）不舉行會議，本月18日復會。
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