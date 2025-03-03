我科學家用新技術實現胚胎發育譜系追蹤

中評社北京3月3日電／據光明日報報導，如果把胚胎發育比作一場生命發展的“超級工程”，細胞分化便是其中最精妙的“施工藍圖”。如何讀懂這張決定細胞成長的“圖紙”？北京大學何愛彬團隊給出了全新答案——他們通過開發全新技術，繪制胚胎發育表觀遺傳譜系“導航圖”，首次在單細胞層面解析了小鼠從受精卵到囊胚階段的全景組蛋白修飾動態，精準鎖定控制細胞“成長分岔”的關鍵分子路標。相關成果於日前以《基因組覆蓋的單細胞組蛋白修飾實現胚胎譜系追蹤》為題發表在國際學術期刊《自然》。



胚胎發育如同精密的“分子交響樂”，表觀遺傳調控在其中扮演指揮家的角色。然而，是什麼在幕後操控細胞的發展？傳統技術僅能通過少量細胞或單一維度捕捉片段化信息，如同“盲人摸象”，難以揭示細胞命運決定的全局規律。何愛彬團隊開發的TACIT和CoTACIT技術，突破了單細胞表觀組學檢測的技術瓶頸和極限，首次實現了全基因組覆蓋、多組蛋白修飾的並行分析，將單細胞檢測靈敏度提升近50倍，僅需20個細胞即可完成高精度檢測。



“這項技術像一台‘分子顯微鏡’，不僅能看清每個細胞的表觀特徵，還能動態追蹤它們如何‘分工協作’。”何愛彬告訴記者，通過分析3749個胚胎細胞中6種組蛋白修飾的動態變化，團隊構建了從受精卵到囊胚階段的“發育表觀譜系樹”，首次全景呈現了胚胎發育中染色質狀態的時空演變規律。



何愛彬表示，該研究不僅為理解生命起源提供了新視角，更為醫學領域帶來深遠影響。研究團隊研發的新技術與理論框架，未來可應用於胚胎質量評估，人工誘導全能幹細胞新方案，及癌症早期篩查和個性化治療等。



何愛彬實驗室長期深耕單細胞表觀組學技術，此前開發的itChIP、CoBATCH等技術已廣泛應用於發育生物學和疾病研究。“生命的奧秘遠未窮盡，但每一次技術突破都讓我們更進一步。”何愛彬表示，團隊將繼續推動基礎研究向臨床轉化，為人類健康貢獻“中國創造力”。