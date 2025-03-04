周琪答中評：兩岸無割裂 要建立共同史觀

台籍人大代表、遼寧省台聯會長周琪在駐地接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月4日電（記者 郭至君）2025年全國兩會即將召開，各省代表已經陸續進京準備上會。3日下午，台籍人大代表、遼寧省台聯會長周琪在駐地接受了中評社記者的採訪，就建立兩岸共同歷史觀、吸引台灣同胞扎根東北等方面談了他的看法。



中評社記者問：兩岸同胞要在交流交往中相互瞭解，建立共同的歷史觀，但在目前島內“去中國化”的教育大背景以及民進黨當局干擾阻撓兩岸交流的大環境之下，您認為應該如何進一步排除困難，加強兩岸人民的交流與對彼此的瞭解？



周琪對中評社記者表示，實際上在中國革命的不同階段台灣同胞都有參與，這段歷史希望兩岸同胞都能瞭解到。“我們現在也在宣傳台灣的革命歷史，希望兩岸同胞都能對此進行瞭解，我們也希望利用各種交流交往的機會，請台灣的學生來大陸參觀歷史的遺跡特別是近代史的遺跡，在這方面其實遼寧是有它的優勢的，因為近代史的遺跡展館非常多，我們希望通過這種交流不斷糾正台灣青年在“去中國化”教育背景下所受的教育，給他們補正歷史的一課，讓他們瞭解在這段時間，其實兩岸並沒有什麼割裂，而是共同在為了一個民族的解放目標而奮鬥的。

