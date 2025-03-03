劉結一：政協助推協商民主多層制度化發展

大會新聞發言人劉結一在回答中外記者（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今天下午在人民大會堂舉行，大會新聞發言人劉結一在回答中外記者提問時表示，全國政協深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，進一步統一思想、匯聚力量，更好發揮人民政協專門協商機構作用，助推協商民主廣泛多層制度化發展。



中央人民廣播電視總台記者：2024年是人民政協成立75周年，習近平總書記出席了慶祝大會並發表了重要講話。在過去一年間，全國政協如何圍繞總書記的重要講話精神和中共中央決策部署開展了哪些具體的工作？取得了哪些重要的成果？



劉結一表示，2024年是人民政協成立75周年，習近平總書記出席慶祝大會並發表重要講話，深刻闡述人民政協的鮮明中國特色和顯著政治優勢，為新時代人民政協事業高質量發展指明了前進方向、提供了根本遵循。全國政協深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，進一步統一思想、匯聚力量，更好發揮人民政協專門協商機構作用，助推協商民主廣泛多層制度化發展。



劉結一亦表示，一年來，全國政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦推進中國式現代化目標任務，加強思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，推動各項履職工作不斷深化。



一是堅持中國共產黨對人民政協的全面領導。逐件督辦落實習近平總書記關於政協工作的重要指示批示，落實中共二十屆三中全會關於健全全過程人民民主制度體系、健全協商民主機制的改革部署，把中國共產黨領導落實到政協工作各方面全過程。堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬政協工作的總綱，常態化開展委員讀書、學習培訓，做到學習於調研之前、調研於協商之前，提高調研協商針對性、實效性，牢牢把握工作正確政治方向和著力重點。



二是緊扣黨和國家中心任務履職建言。聚焦推進中國式現代化、進一步全面深化改革、推動高質量發展、維護社會和諧穩定等方面重點難點問題，組織重大問題專題研究42項，舉辦各類協商議政活動85場次，辦復提案5千餘件，報送信息1萬餘篇。各專門委員會發揮自身優勢，組織委員進鄉村、入工廠、訪院校、下社區，與民主黨派中央協同調研，與地方政協聯動協商，一條條來自各行各業和基層一線的意見建議，轉化為服務黨和政府決策施策的政策選項，彰顯了專門協商機構在國家治理體系中的重要作用。