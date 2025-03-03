美國支持以色列阻止物資進入加沙地帶的決定

中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，當地時間3月2日，美國國家安全委員會發言人布萊恩·休斯在一份聲明中表示，美國支持以色列暫停允許一切物資進入加沙地帶的決定，並稱哈馬斯已表示“不再對通過談判達成停火感興趣”。



以色列總理辦公室2日發表聲明稱，以色列國防軍於當天上午阻止人道主義援助進入加沙地帶，並關閉了通往加沙地帶的過境點。