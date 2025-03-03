劉結一：新質生產力是高質量發展的強大引擎

新聞發佈會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在回答中外記者提問時表示，新質生產力是高質量發展的強大引擎，全國政協將持續發揮自身優勢，讓新質生產力釋放出更加強勁的動力。



有記者問道，新質生產力在2024年全國兩會上被首次寫入政府工作報告，並被列入十大工作內容之一。請問發言人，您認為過去一年中國培育和發展新質生產力取得哪些成效？全國政協圍繞推動新質生產力發展開展了哪些工作？



劉結一表示，發展新質生產力，是以習近平同志為核心的中共中央深刻洞察時代大勢，著眼於進一步推進中國式現代化建設作出的重大戰略決策。發展新質生產力是推進高質量發展的內在要求和重要著力點。



劉結一亦表示，2024年，我國科技創新和產業創新加深融合，現代化產業體系加快建設，新質生產力收效顯著，經濟發展向“新”而行、以“質”致遠。大家都看到，一系列科技成果接連亮相，一項項“黑科技”閃亮登場。傳統產業追“智”逐“綠”，智能裝備快速普及。全球189家“燈塔工廠”中，我國占79家，其中近半數來自鋼鐵、食品等傳統產業。新興產業方興未艾，未來產業布局蓄勢。人形機器人上“春晚”扭秧歌，無人機飛夜空放“賽博煙花”，人工智能開源大模型引發世界熱議。規上高技術製造業增加值增長8.9%，工業機器人裝機量占全球過半。新質生產力發展生機勃勃。



劉結一指出，大力推動新質生產力發展是全國政協議政建言重要著力點。緊扣深入學習貫徹習近平總書記關於新質生產力的重要論述，組織政協委員和全國社科領域知名專家學者開展新質生產力理論學理化研究闡釋，形成多篇研究報告，以認識的深化提升行動的實效。盯住如何推動新質生產力出實招。密切跟蹤國際前沿動態，深入科研院所和企業一線調研科技成果轉化、區域科創中心建設、創新藥研發等課題。聚焦數據要素市場、人工智能應用等主題深度協商座談，分析促進新質生產力發展的途徑和體制機制保障，提出針對性、前瞻性對策建議，得到主管部門重視和采納。政協委員中的名家、大家、專家舉辦8場“委員科學講堂”，面向公眾講授通用人工智能、納米科技前沿與產業化等科普知識，營造推進新質生產力的科學氛圍。



劉結一說，新質生產力是高質量發展的強大引擎。全國政協將持續發揮自身優勢，讓新質生產力釋放出更加強勁的動力。



後方支援記者：段曉魯