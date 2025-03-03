劉結一：中國經濟長期向好基本趨勢沒有變

全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上就新華社記者提問進行回答。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上就記者提問表示，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。



有記者問道，我們知道2024年中國經濟增長率達到5%，實現了全年主要預期目標。但也有說法說，當前中國經濟恢復的基礎還不穩固，您如何看待當前經濟形勢？另外，全國政協在推動中國經濟持續回升向好方面開展了哪些工作？



劉結一表示，2024年，中國經濟穩中有進，高質量發展扎實推進。全年國內生產總值超過134萬億元，增速達到5%，在世界主要經濟體中名列前茅。新產業新業態競相湧現，智能製造、智能產品日新月異。綠色生產力蓬勃發展，風電、光伏、新能源汽車領跑世界。春節期間消費市場需求旺盛，家電和音像器材熱銷，同比增長166.4%，旅遊業增收37.5%。中國經濟正沿著高質量發展的航道穩健前行。



劉結一表示，我們也清醒地認識到，當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解。但更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。比如，我們有顯著的制度優勢；有超大規模市場優勢，新型消費潛力加快釋放；有產業體系配套完整的優勢，製造業規模連續15年居世界首位。中國經濟的巨輪，從來都是在劈波斬浪中揚帆遠航的。只要我們正視困難、堅定信心，貫徹落實好中共中央決策部署，中國經濟高質量發展就一定能不斷邁上新台階。



劉結一指出，經濟議題歷來是全國政協履職的重點方向。一年來，全國政協圍繞一系列重要經濟議題積極建言獻策，助力經濟回升向好，做了大量扎實有效的工作。每季度舉辦宏觀經濟形勢分析座談會，動態分析經濟運行的階段性特徵和卡點堵點問題，為完善宏觀調控提出針對性強的意見建議。聚焦高質量發展深入調查研究、協商議政，涵蓋經濟體制改革、數字貿易、海洋經濟、金融強國建設等諸多領域，為相關部門制定和落實政策提供參考和支撐。圍繞黃河流域生態保護和高質量發展、重點產業國內有序轉移、完善對口支援機制等開展民主監督性視察，聚焦優化民營企業發展環境、加強黑土地保護等開展專項監督，助推有關決策部署落地見效。委員們還深入地方、企業和高校，就區域經貿合作、高質量共建“一帶一路”等主題講政策、出點子、聚共識，推動形成合力。中央經濟工作會議等重要會議召開後，專家學者委員在主流媒體積極發聲，引導社會各界準確把握中共中央對經濟形勢的科學判斷和工作部署。企業家委員既為高質量發展出謀劃策，又扎實辦好企業事業，向社會傳遞信心。



劉結一強調，高質量發展是新時代的硬道理。全國政協將堅持以高水平履職服務高質量發展，為書寫中國式現代化新篇章貢獻政協力量。



後方支援實習記者：姜宜芃