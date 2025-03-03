劉結一：去年全國政協對外交往豐富多彩

大會新聞發言人劉結一回答中外記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今天下午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一在回答記者提問時表示，去年，全國政協對外交往豐富多彩，多維多彩的政協對外交流活動，讓我們交到更多國際朋友，引發更多共鳴，不斷凝聚起國際社會構建人類命運共同體、共迎挑戰、共創未來的合力。



埃塞俄比亞芳納廣播公司記者問道，去年我參加了“進政協”活動，讓我進一步加深對人民政協的認識。請問，全國政協還開展了哪些對外交往活動？



劉結一表示，去年，全國政協對外交往豐富多彩。“進政協”是邀請國際友人到全國政協參觀交流的一項品牌活動。很高興你有收穫，歡迎你再來。中國有句古話，“大道之行，天下為公”。習近平總書記提出構建人類命運共同體的重要思想，對“建設一個什麼樣的世界、如何建設這個世界”這一時代課題給出中國答案，為促進世界和平與發展事業注入強大動能，獲得越來越多國家的支持和響應。



劉結一亦表示，全國政協深入踐行習近平外交思想，積極開展民間外交、智庫外交、公共外交。在去年舉辦7場“進政協”活動，100多個國家的外國朋友進入全國政協，包括駐華使節、中國學學者、跨國公司和國際商協會代表、全球南方國家青年代表等等，與政協委員圍繞中國式現代化、“中國之治”的成功密碼、高水平對外開放、高質量推進“一帶一路”、國際經貿合作和國際地區問題等進行廣泛交流，深入瞭解人民政協75年的光輝歷程和中國民主政治發展道路，深入體會全過程人民民主的獨特優勢。有的參與交流的外國朋友說，民主要與本國傳統文化、歷史傳承、發展道路等契合，中國協商民主的經驗值得研究借鑒。有的外國朋友說，中國言必信、行必果，對中國市場充滿信心，投資中國就是投資未來。