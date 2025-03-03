劉結一：全面落實改革部署 不斷完善制度機制

全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上就人民政協報記者提問進行回答。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上回答記者提問表示，全國政協把學習貫徹全會精神作為重大政治任務，在深學細悟中堅定改革信心、凝聚改革共識，學在深處、謀在要處、幹在實處。全國政協立足進一步全面深化改革大局，充分發揮專門協商機構作用。



有記者問道，中共二十屆三中全會作出了關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定。請發言人介紹一下，全國政協是如何學習貫徹三中全會精神的？下一步還有哪些具體的安排舉措？



劉結一表示，中共二十屆三中全會通過的《決定》，既是中共十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇，勾勒出進一步全面深化改革的“全景圖”。全國政協把學習貫徹全會精神作為重大政治任務，在深學細悟中堅定改革信心、凝聚改革共識，學在深處、謀在要處、幹在實處。



劉結一指出，全國政協立足進一步全面深化改革大局，充分發揮專門協商機構作用。三中全會召開前，圍繞進一步全面深化改革、推進中國式現代化中的重大問題開展前瞻性調研和協商議政，為中共中央制定《決定》提供政協智慧。全會召開後，全國政協圍繞《決定》中14個重點領域部署的300多項改革舉措，推進調查研究、考察視察和協商議政。全國政協主席會議成員牽頭組建跨專門委員會、跨界別的力量，針對深層次問題開展專題研究，把問題研深議透，把建議提准提實；專題議政性常委會會議、專題協商會、雙周協商座談會等，從圍繞推進文化自信自強到高水平對外開放，從重要能源和礦產資源保障到海洋經濟高質量發展等改革任務建言資政。通過政協提案、信息、綜合報告等多種方式發揮助力進一步全面深化改革、推進中國式現代化的實效。



“一分部署，九分落實”。全國政協狠抓涉及自身改革任務的落實，著力完善制度體系，健全協商民主機制。修訂反映社情民意信息工作條例等基礎性工作制度，實現報送信息數量和質量“雙提升”；健全深度協商互動機制，強化具有前瞻性、戰略性、全局性重要問題的協商，把問題議深議透；改進發言機制，注重發言委員的廣泛性、代表性，增強委員發言的針對性、專業性；創新協商議政方式，推動網絡議政與遠程協商常態化，田間地頭、車間碼頭的聲音直達全國政協協商會場，彰顯人民政協在數字化時代的新活力。



最後，劉結一向記者透露，下一步，全國政協將繼續圍繞進一步全面深化改革、推進中國式現代化建言獻策，全面落實三中全會關於健全協商民主機制的改革部署，在實踐中不斷完善各類制度機制。



後方支援實習記者：姜宜芃