劉結一：中國開放的大門只會越開越大

大會新聞發言人劉結一回答中外記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今天下午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一在回答中外記者提問時表示，我們將持續完善高水平對外開放體制機制，穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建“一帶一路”機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。



巴西勞動者電視台記者：改革開放對中國以及世界各國的發展都是一個重要的進程。但近年來，經濟全球化面臨一些挑戰和風險。去年，中國共產黨二十屆三中全會決議指出“改革開放衹有進行時，沒有完成時”。我認為這是一個很有趣的論述。請問中國在深化高水平對外開放方面有何規劃？未來將制定什麼戰略來繼續推動經濟全球化？



劉結一表示，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求、科技進步的必然結果，也是人類社會前進的必由之路、不可逆轉的時代潮流。中國堅定站在歷史正確的一邊，開放的大門只會越開越大。



劉結一談到，過去一年，中國繼續發揮全球經濟增長最大引擎作用，加快建設更高水平開放型經濟新體制，繼續保持世界第一大貨物貿易國和第二大進口市場地位，高質量共建“一帶一路”持續取得新進展，進博會等國際展會為促進世界經濟合作搭建了廣闊平台。我們著力推動普惠包容的經濟全球化，倡導“同球共濟”、“和合共生”精神，積極參與全球經濟治理，為全球發展展現了大國擔當。



劉結一指出，我們將持續完善高水平對外開放體制機制，穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建“一帶一路”機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。我們將持續推動落實全球發展倡議，推動經濟全球化向著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。