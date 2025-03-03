劉結一：首個“非遺版”春節　彰顯文化魅力

全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上就光明日報記者提問進行回答。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午舉行，大會新聞發言人劉結一在會上就記者提問表示，春節“申遺”成功後，中國列入聯合國教科文組織非物質文化遺產項目達到44個，居世界之首，展示出中華優秀傳統文化的巨大魅力。



有記者問道，今年，中國迎來“申遺”成功後首個春節，國潮湧動，年味、文化味十足。請問發言人，圍繞弘揚中華優秀傳統文化方面，全國政協去年一年做了哪些工作，有何成效？



對此，劉結一表示，的確，首個“非遺版”春節長假，大家過得更精彩、消費更旺盛。電影票房、觀影人次雙雙破紀錄。傳統文化與高新科技跨界融合，爆款叠出。過境免簽政策帶火“中國游”，入境遊客同比增長150%，創下歷史新高。“打卡”中國年俗成為時尚，住民宿、穿漢服、逛廟會、吃餃子，沉浸式感受中國文化，回味無窮。春節“申遺”成功後，中國列入聯合國教科文組織非物質文化遺產項目達到44個，居世界之首，展示出中華優秀傳統文化的巨大魅力。



劉結一指出，中華優秀傳統文化積澱著中華民族最深沉的精神追求，代表著中華民族獨特的精神標識，是中華民族生生不息、發展壯大的寶貴滋養。人民政協植根於中華優秀傳統文化，一直為推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展積極作為，為文化強國建設廣集良策、廣聚共識。去年，政協委員赴山東、山西、河南等地，深入博物館、文化古跡、古城街區、研究機構、高校院所開展專題調研，與一線文博工作者座談交流，詳細瞭解中華文明探源工程等重要項目的進展情況，提出建議，讓文化的底蘊煥發出新時代的精神。為繁榮發展文化事業和文化產業，政協委員同有關部門負責同志深入協商互動，在知情明政基礎上，就推動文化遺產系統性保護、健全現代文化產業體系等形成諸多共識、提出良策，得到相關部門重視和采納。為引導全社會樹立正確的中華民族歷史觀，組織專家編寫《歷史文化中的中華民族共同體100講》，生動闡釋中華民族多元一體的豐富內涵，這本書被評為全國史學界研究闡釋中華文明重大成果之一。



最後，劉結一再次強調，全國政協將繼續致力於弘揚中華優秀傳統文化，不斷增強人民精神力量，助力築牢強國建設、民族復興的文化根基。



後方支援實習記者：薑宜芃