劉結一：去年我國“三農”發展交出亮眼答卷

大會新聞發言人劉結一回答中外記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今天下午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一在回答中外記者提問時表示，“務農重本，國之大綱”。全面建設社會主義現代化國家，實現中華民族偉大復興，最艱巨最繁重的任務依然在農村，最廣泛最深厚的基礎依然在農村，過去一年，我國“三農”發展交出亮眼答卷。



有記者問道，去年以來，我們的“三農”工作又取得了新進步。請問全國政協在圍繞助力做好“三農”工作方面開展了哪些協商議政活動？



劉結一表示，“務農重本，國之大綱”。全面建設社會主義現代化國家，實現中華民族偉大復興，最艱巨最繁重的任務依然在農村，最廣泛最深厚的基礎依然在農村。過去一年，我國“三農”發展交出亮眼答卷。糧食產量首次突破1.4萬億斤，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，脫貧勞動力務工就業超過3300萬人，農業、農村現代化水平持續提升，鄉村富民產業蓬勃發展，農村居民人均可支配收入、脫貧縣農村居民人均可支配收入分別同比實際增長6.3%和6.5%。宜居宜業和美鄉村建設也扎實推進，人居環境不斷改善、公共服務進一步提升。鄉村全面振興展現新氣象。



劉結一亦表示，全國政協始終高度關注“三農”工作，緊扣農業強國、鄉村振興、共同富裕等重大主題，充分發揮“三農”領域院士委員多、專家委員多、基層委員多的特點，圍繞糧食生產、農村基礎設施建設和公共服務布局、人居環境治理和農村基本經營制度等主題，深入開展視察調研活動，廣泛協商建言、扎實履職盡責。委員們實地調研農村發展難點，提出針對性建議，足跡遍布11個省33個地市，提交涉農提案600多件，反饋了大量社情民意信息。聚焦農業發展、農村建設、農民增收召開雙周協商座談會，深入研究調動農民和糧食主產區種糧積極性、統籌城鄉基礎設施和公共服務布局等議題，邀請基層政協委員、一線種糧大戶參加座談，直接聽取基層聲音，集思廣益，推動政策落地，取得扎實成效。



後方援助記者：段曉魯