首場新聞發布會 劉結一答問全文

新聞發佈會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今天下午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況，並就推進民主制度、新質生產力、大灣區建設、“三農”發展等相關問題回答中外記者提問。



以下是新聞發佈會問答全文：



全國政協十四屆三次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一：女士們、先生們、記者朋友們：大家下午好！歡迎各位記者朋友報導全國政協十四屆三次會議！很高興與大家見面。據瞭解，共有近3000名中外記者踴躍報名採訪本次大會，感謝大家對政協大會的關注和重視！大會秘書處新聞組願為大家的採訪報導工作做好服務。



2024年是中華人民共和國成立75周年，也是人民政協成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。一年來，人民政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，堅持人民政協性質定位，堅持聚焦黨和國家中心任務履職盡責，堅持人民政協為人民，堅持以改革創新精神推進履職能力建設，各項工作取得新進展、新成效。



2025年是“十四五”規劃收官之年。全國政協將發揚優良傳統，牢記政治責任，充分發揮專門協商機構作用，圍繞中心、服務大局，加強思想政治引領，積極建言資政，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻智慧和力量。



全國政協為開好本次大會做了周密準備，昨天閉幕的政協常委會會議審議通過了有關文件和安排，各項準備工作已經就緒。大會將對全國政協一年來的工作進行總結，對今年工作做出部署。我受大會秘書處委托，簡要通報以下議程安排。



全國政協十四屆三次會議明天下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告；列席十四屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆三次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆三次會議提案審查情況的報告。